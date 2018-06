Rapine nei supermercati e in una sala giochi: doppia condanna a 6 anni e 8 mesi

Savona. Una doppia condanna a sei anni e 8 mesi di reclusione. Si è chiuso con questa sentenza il rito abbreviato che vedeva a giudizio Ivan Pavarino, 49 anni, e Samuele Rapisarda, di 29, per tre rapine a mano amrata avvenute nel 2016.

La sentenza è stata pronunciata questa mattina in udienza preliminare dal giudice Fiorenza Giorgi che ha accolto le richieste di condanna avanzate dal pm Massimiliano Bolla. Secondo l’accusa, i due, armati di coltello e pistola (forse finta) avevano rapinato la sala Giochi Admiral di Vado in via I Maggio, il 17 settembre 2016, il supermercato Gulliver in via Doberti a Savona, il 7 ottobre, e infine il supermercato Eurospin di Loano il 22 ottobre, sempre del 2016.

I rapinatori erano stati identificati dai poliziotti della squadra mobile savonese che avevano arrestato prima Pavarino e poi Rapisarda (che era finito in manette in Germania e poi estradato in Italia). Ad incastrarli erano stati i risultati degli accertamenti svolti dalla polizia scientifica di Genova sui reperti organici ritrovati sui luoghi delle rapine, ma anche alcuni filmati delle telecamere della stazione ferroviaria, oltre che una serie di intercettazioni.

Sia Pavarino (avvocato Alessio Di Blasio) che Rapisarsa (avvocato Alfonso Ferrara), interrogati dopo l’arresto, di fatto, avevano ammesso le loro responsabilità sulle rapine che gli venivano contestate.

Secondo la polizia, Rapisarda era il bandito che, nell’ottobre scorso, alle Fornaci aveva puntato un coltello contro il cassiere del supermercato di via Doberti per convincerlo a dargli i soldi. Rapisarda era stato estradato dopo essere stato rintracciato e arrestato in Germania, su mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Savona. L’uomo, non appena arrivato all’aeroporto di Milano – Linate, era stato subito preso in consegna dalla polizia.

