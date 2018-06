Varazze. Si chiama Dilbar ed è uno degli yacht più grandi del mondo. Anche se non hanno potuto vederlo da (molto) vicino, se ne sono sicuramente accorti gli abitanti di Varazze: da qualche giorno, infatti, il lussuosissimo giga yacht (così si chiama in gergo) sta navigando al largo del litorale varazzino catalizzando l’attenzione di chiunque getti uno sguardo verso il mare.

Con i suoi 156 metri di lunghezza e 24 di larghezza ed i suoi 30 metri di altezza, il Dilbar è un “sogno di lusso” che non passa certo inosservato. Il suo proprietario è il magnate russo Alisher Usmanov, che la rivista Forbes ha inserito tra i primi 100 uomini più ricchi del mondo grazie ad un patrimonio personale di 14 miliardi di dollari. Uno dei pochi esseri umani a potersi permettere l’acquisto di questo yacht del costo di 500 milioni di euro prodotto dai cantieri Lürssen di Bremen-Vegesack, nel nord della Germania.

Foto 2 di 2



Il Dilbar è in grado di ospitare fino a 40 passeggeri in 20 cabine e ha un equipaggio di 80 persone (che alloggiano in altre 35 cabine). Ha spazio per due elicotteri.

Il Dilbar ha una stazza non dissimile da quella di un traghetto e per questo fatica a trovare spazio all’interno della maggioranza delle marine turistiche. Perciò mentre attraversa il nostro mare è “costretto” a restare al largo, in un punto dal quale i varazzini (e non solo loro ovviamente) possono ammirarlo in tutto il suo gigantismo e sospirare.