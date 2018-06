“R..estate a Varazze”: ricco calendario di iniziative ambientali per grandi e piccini

Varazze. E’ al via il programma estivo “R…estate a Varazze 2018”, arrivato alla quarta edizione e promosso dall’assessorato all’ambiente con il CEA Parco Costiero Piani d’Invrea in sinergia con gli eventi turistici.

“Grandi e piccoli potranno trascorrere il loro tempo libero in attività ludico ricreative all’insegna della sostenibilità ambientale, della valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale del proprio territorio, nell’ambito di una serie di iniziative dedicate alla Bandiera Blu, ottenuta anche per l’estate 2018, e alla Bandiera verde delle scuole” spiega il sindaco Alessandro Bozzano.

“Le proposte spaziano da escursioni fotografiche naturalistiche, alla conoscenza del Santuario dei cetacei in accordo alla sottoscrizione della carta di partenariato Pelagos, con attività di snorkeling didattico con la biologa marina alla scoperta dei fondali e della geodiversità e biodiversità marina, alle escursioni a piedi lungo il tracciato ciclo pedonale del Parco costiero dei Piani d’Invrea a serate fotografiche sotto le stelle, per concludersi il 29 settembre con ‘A Pesca e u Ma’, l’evento dedicato alla pesca, alle tradizioni marine locali e alla promozione di comportamenti ecosostenibili da parte degli utenti del mare, dai pescatori ai diportisti” aggiunge l’assessore all’ambiente Massimo Baccino.

A causa delle condizioni meteo odierne l’escursione fotografica “Panorami mozzafiato” che doveva inaugurare il calendario delle iniziative verrà rinviata, quindi la rassegna inizierà con lo snorkeling “A filo d’acqua”, nella mattinata del 27 giugno presso la spiaggia della Villa Araba. Le attività sono aperte ad adulti e bambini abili a nuotare in autonomia.

Per coloro che sono interessati alle tecniche fotografiche e alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e botaniche del Parco costiero dei Piani d’Invrea “Obiettivo Natura” è quello che fa per voi! Escursioni all’ora del tramonto lungo il tracciato ciclo pedonale del lungomare Europa alla scoperta delle caratteristiche naturalistiche, botaniche e geologiche di uno dei tratti di costa più spettacolari della Liguria. Il prossimo appuntamento è venerdì 13 luglio dalle ore 18 in compagnia di Marco Bertolini.

DiffereziAMOci in spiaggia saranno invece le attività che vedranno i bambini protagonisti nella realizzazione di piccole opere d’arte creative utilizzando materiale di riciclo presso la spiaggia libera attrezzata comunale “Solare” dalle ore 16:30 alle ore 18…venerdì 20 luglio, presso piazza Bovani, gli operatori del CEA, allestiranno uno stand aperto a tutti per mostrare il materiale realizzato e comunicare le “buone pratiche” sul tema della raccolta differenziata.

Nella serata del 27 luglio, presso la spiaggia libera attrezzata “Solaro” verrà tenuta da Gabriella Motta la prima delle “Proiezioni sotto le stelle…” presentazione fotografica sui cetacei “Pelagos: i segreti del nostro mare”. La biologa marina presenterà i suoi scatti fatti durante le attività di whale watching. A seguire, venerdì 24 agosto, Marco Bertolini, fotografo naturalista, mostrerà i suoi scatti fotografici sulle specie terrestri presenti nell’entroterra di Varazze nella presentazione “Natura curiosa”.

“Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti: cittadini, famiglie, turisti, grandi e piccini. Alcune necessitano della prenotazione obbligatoria che puo’ avvenire presso l’ufficio informazioni turistiche a Palazzo Beato Jacopo, o contattando il numero 393.9896251 degli operatori del CEA che sono a disposizione, inoltre, per ogni informazione sul nuovo sistema di raccolta differenziata, sul santuario dei Cetacei e sul programma Bandiera Blu , le aree sensibili e altre curiosità sui temi ambientali” conclude l’assessore Baccino.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile seguire la pagina Facebook dove si troveranno gli eventi di “Restate a Varazze 2018”.