Quiliano, tutto pronto per la consegna di 9 alloggi popolari in contrada San Pietro

Regione. Domani, giovedì 28 giugno, alle 11, presso la sala del consiglio del comune di Quiliano si terrà la consegna di nove appartamenti del complesso di alloggi popolari denominato “Case Gialle”, che si trova in Contrada San Pietro. Saranno presenti l’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola e il sindaco di Quiliano Alberto Ferrando.

Il complesso “Case Gialle”, di proprietà del Comune di Quiliano, è stato finanziato con un contributo della Regione Liguria di 1 milione e 73 mila euro. Toccherà ad Arte Savona il compito di gestire queste unità immobiliari per conto dell’amministrazione comunale.

“Sono lieto di presenziare alla consegna di questi nuovi alloggi – afferma l’assessore Scajola – una consegna peraltro molto attesa, che ancora una volta mi consente di verificare in prima persona come il lavoro della giunta Toti produca effetti concreti a sostegno delle fasce meno fortunate. La soddisfazione di oggi mi spinge a continuare con ancora più convinzione il lavoro sul territorio, anche attraverso il reperimento di nuovi fondi, per dare sollievo alle nostre famiglie e migliorare il comfort e la qualità della vita all’interno dei nostri alloggi sociali”.