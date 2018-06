Quiliano ottiene il riconoscimento di “Città che legge”

Quiliano. Il Comune di Quiliano ha ottenuto per il biennio 2018-2019 il titolo di “Città che Legge”. Il riconoscimento è rilasciato dal circuito del “Centro per il Libro e la Lettura”, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con Anci, con lo scopo di premiare le amministrazioni comunali che si impegnano nella diffusione della lettura quale elemento utile per sostenere la crescita socioculturale della comunità.

“Crediamo che ‘Città che legge’ sia un giusto riconoscimento per la costante attività di diffusione e promozione della lettura svolta dalla biblioteca civica Aonzo, in collaborazione con l’istituto scolastico comprensivo e le associazioni culturali del territorio – spiegano dal Comune – La biblioteca infatti oltre a svolgere in modo ottimale il servizio di prestito libro, è un vero e proprio contenitore di tutte le molteplici iniziative culturali che vengono effettuate sul territorio. Laboratori di lettura per bambini e adulti, laboratori didattici propedeutici alla lettura, partecipazione al ‘Maggio dei Libri’ con un programma ricchissimo e diversificato, presentazione di libri, convegni, sono alcune delle iniziative che vengono svolte utilizzando come punto di riferimento la biblioteca civica”.

“Vorremmo quindi ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con la biblioteca civica e l’assessorato alla cultura, contribuendo con il loro lavoro ed il loro impegno a far sì che il nostro Comune abbia ottenuto questo importantissimo riconoscimento. Leggere non costituisce soltanto un arricchimento culturale, ma anche sociale, etico e morale. Riteniamo quindi debba essere un impegno prioritario per una amministrazione valorizzare e promuovere la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”.