Questa sera a Savona: OPEN theatre – OPEN orchestra, storie e suoni dal mondo

Questa sera, sabato 30 giugno, alle 21, una notte da condividere, due performance di teatro e musica nati dall’incontro di storie e di suoni provenienti da diversi angoli del mondo. All’interno della sala chiamata del porto, “Ballad of Colors Dependancy” performance teatrale: lo spettacolo è il gruppo, gli attori che in cerchio raccontano una storia, quella del loro incontro a Khorakhanè Savona Open Theater (Teatro21). Guidati dalle loro storie, poi, si salirà alle Officine Solimano, nella sala della Raindogs House per assistere alla performance musicale dell’OPEN ORCHESTRA: un’esperienza nata dall’incontro tra musicisti locali e giovani africani con il loro portato culturale e sonoro, per una serata all’insegna dell’incontro e della partecipazione musicale.

Il doppio appuntamento rappresenta la conclusione del calendario delle iniziative del “Mese del rifugiato” organizzate, col patrocinio di Comune e Provincia di Savona, da un significativa rete di realtà del territorio savonese quali Arci Savona, Caritas, fondazione Comunità Servizi, Fondazione Migrantes, Progettocittà, Arcimedia, Cpia, Korakané, NuovoFilmstudio, la SMS – Circolo ARCI Cantagalletto ed Auser.