Quella ruspa abbandonata in spiaggia

Spotorno. Da più di un mese sull’arenile della spiaggia libera tra i Bagni Copacabana e Il Cantinone a Spotorno risulta in stato di abbandono una bella ruspa arrugginita che perde olio e grasso sulla sabbia.

Nonostante la stagione balneare sia iniziata dal 1 giugno e i lavori si siano giustamente conclusi in tempo, il mezzo è rimasto parcheggiato tranquillamente sulla spiaggia senza la preoccupazione di alcuna autorità competente.

In queste settimane si è visto giocarci intorno molti bambini con il pericolo di ferite per parti contundenti e conseguenti infezioni per ruggine; a questo si aggiunge il danno ambientale per l’olio e il grasso riversato a terra, oltre ovviamente al disagio per i turisti.

Ricordo che la spiaggia si trova a pochi passi dall’Area Marina Protetta di Bergeggi.

Per completare il tutto, qualcuno ha pensato bene di scaricarci a fianco anche un gozzo accessoriato di vario materiale ingombrante (ferro, legno, metalli vari…).

Sperando in un intervento risolutivo, allego qualche foto.

Ringrazio per l’attenzione

Marco