“In Punta di Suono”: nelle Grotte di Borgio Verezzi arriva il cantautore Ugo Mazzei

Borgio Verezzi. Il concerto di Ugo Mazzei alle Grotte di Borgio Verezzi, in programma per l’8 di giugno, con inizio alle ore 21:00, sarà un viaggio nella musica d’autore italiana attraverso la storia della sede italiana dell’americana RCA, che aprì uno stabilimento in Italia scegliendo Roma come sede, vicino a Villa Borghese e, nel 1951, al Km 12 della via Tiburtina.

Un posto che divenne un vero e proprio “centro culturale” e con il bar, uno dei luoghi più frequentati, come punto di ritrovo di autori di testi di canzoni, arrangiatori di colonne sonore per film, poeti, giornalisti, scrittori, narratori ed attori. “Il bar della Rca, a Roma, è stato il punto di passaggio di una larghissima parte della cultura italiana”, afferma Ugo Mazzei, “frequentato da Pier Paolo Pasolini e Arthur Rubinstein, Huston, De Sica, Sergio Leone e Magni, Ettore Scola, Giuseppe Patroni Griffi e Pasquale Festa Campanile, Petri e Dario Argento, Alberto Sordi e Alberto Moravia. Al bar della Rca, solo per citare un esempio, Pino Daniele compose la celeberrima “Na tazzulella ‘e café”.

Il viaggio di Mazzei toccherà “l’età dell’oro” della Rca Italiana: gli anni del direttore artistico Nanni Ricordi e di artisti del calibro di Sergio Endrigo, Gino Paoli, Luigi Tenco ed Enzo Jannacci. Negli anni Settanta, passarono dalla Rca anche Claudio Baglioni, Ivano Fossati, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Angelo Branduardi, Stefano Rosso, Anna Oxa, Ron, Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Rino Gaetano.

“In Punta di Suono”, la rassegna di Musica e Parole che ha come scenario la magia delle Grotte di Borgio Verezzi, ha riscosso un grande successo di pubblico, tanto da coronare le tre date passate – in programma tra marzo e maggio con ospiti Vittorio De Scalzi, gli Gnu Quartet e Armando Corsi – con un costante “tutto esaurito”.

Grande soddisfazione per il sindaco del Comune di Borgio, Renato Dacquino, per gli organizzatori della Cooperativa Sociale Arcadia e per il direttore artistico Massimo Schiavon. Una conferma per il turismo di Borgio e per una delle eccellenze del territorio, il sito delle Grotte, dove, in una rassegna musicale di altissimo valore qualitativo, si ha avuto la possibilità di vivere i concerti con un’acustica e una scenografia uniche al mondo.

La fortunata onda di “tutto esaurito” dei tre appuntamenti in calendario e la forte richiesta del pubblico ha spinto gli organizzatori ad aggiungere una data in più alla rassegna. L’8 di giugno quindi si chiuderà questa prima edizione di “In Punta di Suono” con Ugo Mazzei, cantautore siciliano e storico collaboratore di Mogol.