Psr 2014-2020, la Commissione Europa aggiorna le disposizioni per gli aiuti alle imprese dei giovani agricoltori

Regione. Lo scorso 30 novembre la Regione Liguria aveva approvato il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul Psr 2014-2020, sottomisura 6.1 relativa ad un “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Tale bando aveva una dotazione complessiva di 5 milioni e mezzo di euro, ripartiti a fasce ad apertura e chiusura programmata dal 2017 fino al 2020.

La prima fascia, il cui importo finanziato ammontava a 2 milioni di euro, si è chiusa il 31 dicembre 2017. Nel frattempo la Commissione Europea, con decisione dello scorso 28 febbraio, ha stabilito alcune modifiche che interessano anche la definizione di “giovane agricoltore” ed i principi dei criteri di selezione e dunque, per tale motivo, è stato necessario recepire queste modifiche a decorrere dalla prima fascia utile di apertura dei termini di presentazione delle domande.

“Ricordo che la seconda fascia del bando, del valore di un milione e mezzo di euro, è stata aperta il 4 giugno e verrà chiusa il 31 luglio 2018 – ha dichiarato Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria – e che l’importo individuale dell’aiuto per ciascun giovane agricoltore è determinato da un sostegno base, del valore di 18.000 euro, maggiorato a seconda degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia e dell’impegno organizzativo ed economico dovuto all’insediamento in aziende agricole abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario”.

“Esprimo infine grande soddisfazione per questo provvedimento perché va a sostenere i giovani, che rappresentano la ricchezza più grande e la vera risorsa sociale su cui puntare, dato che è grazie a loro che la nostra Regione avrà un futuro lungo e luminoso davanti”.