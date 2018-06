Tutto pronto per la Corsa della Corona

Ormai ci siamo, la Corsa della Corona incombe sul fine settimana degli apassionati. La prima ed unica Ultra Maratona su strada che si corre in Liguria ha vissuto un avvicinamento spasmodico e gli organizzatori del RunRivieraRun stanno ultimando gli ultimi ritocchi prima dello sparo del via. 70 km e dieci comuni da attraversare passando dal mare all’entroterra con partenza dalla suggestiva piazza Porta Testa di Finalborgo.

Percorso diviso anche in un traciato più breve da 28 km che vedrà il suo arrivo a Calizzano, mentre il resto del gruppo proseguirà per Bardineto e Toirano fino a raggiungere Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Arrivo a Finalborgo, dove si era partiti e dove, presso il Chiostro Monumentale di Santa Caterina si svolgeranno le premiazioni.

Prima ancora di nascere, la Corsa della Corona, regala dei personaggi eccezionali, dal testimonial, Ernesto Ciravegna, vincitore, tra le tante gare Ultra, della Great Wall Marathon, la Maratona della Grande Muraglia Cinese, a colui che sarà la guest star della 70 km, l’immenso Marco Bonfiglio.

Per lui qualcosa come 310 gare tra maratone ed ultramaratone, dal 2015 ad oggi oltre a 10000 km percorsi in un anno, corre tra le 40 e le 43 tra maratone e ultra all’anno.

Vincitore di 4 Nove Colli Running (203 km), della 100 mglia di Berlino, della 12 ore Slovenian con la migliore prestazione italiana in 152 km e 750 mt, della A.S.A. Atene/Sparta/Atene di 490 km. in 78h49′, della Olympian Race di 180 km in 17h27′, della Euchidios Race di 215 km., della sei ore di Torino dove ha stabilito la prima prestazione mondiale 2018 in 85km e 550 mt.