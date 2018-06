Promozione, parità tra Fortitudo Savona e Athletic Genova: domenica la sfida decisiva

Savona. Grande prova d’orgoglio, ieri sera, da parte dell’Athletic Genova, che si aggiudica in casa gara 2 dell’intensa serie finale del campionato Promozione ligure.

I ragazzi di coach Bosio, davanti ad un numeroso e soprattutto rumoroso pubblico, hanno avuto la meglio sulla Fortitudo Savona vincendo la partita sotto il profilo tattico ed agonistico. I savonesi, sotto tono, non hanno saputo reagire, arrancando tutta la gara nel vano tentativo di riaprire le sorti dell’incontro.

La sintesi della partita sta nei punti realizzati dagli uomini di coach Morando nei primi due quarti, rispettivamente 10 e 13. Nonostante questo evidente black out il team savonese va all’intervallo lungo con “sole” 13 lunghezze da recuperare.

Il terzo quarto doveva essere quello della reazione opsite, ma ad una ritrovata precisione al tiro si contrappone un abbassamento dell’intensità difensiva, pertanto i genovesi possono andare in controllo fino alla fine con la Fortitudo che evidentemente pensa già a gara 3. Risultato finale: Athletic Genova batte Fortitudo Savona 85 a 71.

“I complimenti vanno agli amici dell’Athletic, che stanno rendendo vibrante ed emozionante questa serie di finale – dicono i dirigenti della Fortitudo Savona -. Un plauso anche alla coppia arbitrale, formata da Oro e Puccini. In questa serie stiamo assistendo ad arbitraggi all’altezza di una finale. Speriamo che si continui così anche per gara 3″.

La finalissima si giocherà domenica 10 giugno alle ore 18,30 al PalaPagnini di Savona, dove la Fortitudo e l’Athletic sicuramente daranno vita ad un’incontro ad alto tasso di adrenalina e di imprevedibilità. I padroni di casa potranno contare su un pubblico numeroso, come sesto uomo in campo, per portare a casa insieme il titolo.