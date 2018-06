Promozione: Fortitudo e Athletic Genova danno spettacolo, gara uno è dei savonesi

Savona. Se c’erano dei dubbi, dopo gara uno di questa finale, adesso c’è sicuramente una certezza: la Fortitudo Savona e l’Athletic Genova sono indubbiamente le migliori compagini del campionato di Promozione ligure 2017/2018.

Due ottime squadre, con caratteristiche completamente diverse, si sono affrontate questa sera al PalaPagnini di Savona. L’Athletic Genova di coach Bosio, formazione molto fisica, forte sotto i tabelloni e che ha in Grazzi una bocca di fuoco a volte immarcabile; e la Fortitudo Savona di coach Alessi (con coach Morando in tribuna inibito), molto più compatta come squadra, con una grande intensità difensiva e l’intelligenza tattica di Alberto Amedeo in regia.

Parte subito forte Savona, che detta il ritmo alla partita con un’ottima difesa e una buona scelta di tiri; ma sono lo strapotere fisico sotto i tabelloni e la mano calda dei genovesi che impediscono alla Fortitudo di allungare e giocare in tranquillità.

I primi due quarti si chiudono comunque sul più 11 per i padroni di casa (parziali 19-14 e 18-12).

Seconda frazione di gioco più nervosa, con l’Athletic che cerca di rientrare (terzo quarto 19-21), ma con i savonesi, campioni in carica, in completo controllo della partita che chiudono questa gara 1 con il punteggio di 76-58 in loro favore.

Incontro tutto sommato corretto, con la coppia arbitrale (Tulumello ed Andreini) che sbaglia poco o niente, tenendo saldamente in mano la gara senza mai eccedere in eccessi di protagonismo.

Adesso il team savonese andrà a Genova per provare a chiudere subito la serie e riconfermarsi campioni liguri.

Gara 2 si giocherà mercoledi alle ore 20,15 alla palestra Crocera di via Eridania a Genova

Il tabellino della Fortitudo Savona: Vaira, Raffa ne, Montemurro, Meistro 3, Apicella 4, Nocerino ne, Damonte 20, Santi 23, Spalla, Amedeo 26, Scippe.