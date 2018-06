Pietra Ligure. Una mozione per chiedere una serie di interventi mirati a migliorare la viabilità in via Milano e via Pinee a Pietra ligure. A depositarla (con tanto di documentazione fotografica) in Comune, lunedì mattina, sarà Mario Carrara, capogruppo consiliare della Lista Civica dei Pietresi.

“Via Milano e via Pinee sono strade in un quartiere che sembra dimenticato. Abbiamo ricevuto svariate segnalazioni dagli abitanti della zona sulle condizioni in cui versa la situazione delle strade principali della zona compresa tra Santa Corona ed il confine con Loano. In via Milano, la circolazione delle automobili, moto, pullman, camion non è disciplinata da nessun segnale che ponga un limite alla velocità. In via Pinee, invece, vige il limite dei 30 chilometri orari. Com’è possibile che a strade sostanzialmente simili, sia per lunghezza, che per le loro caratteristiche, non debba esser applicata la stessa disciplina della circolazione viaria, con gli stessi limiti alla velocita?” si chiede Carrara.

“Recentemente, sono stati posizionati dei dossi, per ridurla; uno dei quali, tuttavia, a detta degli stessi abitanti é stato posto in posizione completamente sbagliata. Quest’ultimo ha dato l’impressione di essere stato messo in quella ubicazione, tanto per fare qualcosa, ….per far vedere ‘…di averlo messo’, indipendentemente dalla sua effettiva utilità, anche rispetto ai problemi che avrebbe potuto creare.

Infatti, sono più i problemi che ‘crea’, rispetto a quelli che ‘risolve’. Il dosso è stato posto ‘a mare’ rispetto all’innesto su via Milano della strada pubblica che la congiunge con via Pinee. Esso, invece, lì dov’è, vista l’esperienza fatta durante gli ultimi acquazzoni, provoca un’ostruzione al deflusso delle acque meteoriche che provengono dalla sovrastante salita e che, anziché esser smaltite efficacemente, vengono deviate nelle proprietà a fianco; quindi, il dosso in questione è da spostare in posizione ‘al di sopra’ dell’imbocco della medesima strada pubblica e poco sopra l’inizio della salita. Così facendo, si raggiungerebbe l’obiettivo di ridurre la velocità veicolare senza impedire alle acque meteoriche di defluire normalmente, per caduta, dalla discesa, da dove provengono per la maggior parte” spiega il capogruppo della Lista Civica dei Pietresi.

“Rileviamo, inoltre, che via Milano, con le sue ridotte dimensioni in larghezza, è dotata, prevalentemente, di un unico marciapiede, lato Loano; l’unico punto in cui i marciapiedi sono presenti da entrambi i lati è nella parte iniziale di essa, prospiciente la via Aurelia; per cui accade, normalmente, che tutti, ma, in particolare, mamme con carrozzelle e passeggini, nonché disabili, per raggiungere il marciapiede del lato opposto, siano costretti ad attraversare la strada, pur molto trafficata, camminando sulla carreggiata; per questo, per rendere più sicura la percorribilità pedonale, specie a tutela dei soggetti più deboli, appare, necessario adempiere a quanto segnalato dalla gente, realizzando la ‘zebra’ di un nuovo passaggio pedonale, in corrispondenza del bar e dell’unico negozio esistente sulla via. Non possiamo esimerci dall’evidenziare lo stato di abbandono in cui è lasciata via Pinee, in cui le opere di ordinaria manutenzione di pulizia della carreggiata non vengono effettuate da tempo; tant’é vero che rami, frasche ed erba, la fanno da padroni rendendo difficoltoso il parcheggio ed invadendo la strada, fino a restringerla; ci chiediamo: ma perché questa totale “noncuranza”? Che fine ha fatto il progetto, già fatto predisporre da chi ora scrive sul finire della precedente Amministrazione Comunale, di realizzazione del marciapiede in via Pinee? Perché non è stato più posto a bilancio e programmato nelle opere pubbliche da farsi?” aggiunge Carrara.

“Per tutti questi ‘documentati’ motivi, chiediamo che si approvi la presente mozione, secondo il dispositivo che segue: il Consiglio Comunale di Pietra Ligure impegna il Sindaco e la Giunta ad adempiere alle esigenze della cittadinanza di via Milano e via Pinee, attuando i seguenti interventi. In via Milano: realizzare il passaggio pedonale ‘zebrato’, nei pressi del bar e del negozio; spostare il dosso in posizione più ‘a monte’, rispetto alla strada pubblica di collegamento con via Pinee; porre il limite di velocità all’inizio della strada. In via Pinee: eseguire lo sfalcio da rami ed arbusti e la pulizia dalle erbacce; inserire a bilancio e nel piano delle opere pubbliche la realizzazione del marciapiede” conclude il capogruppo della Lista Civica dei Pietresi.