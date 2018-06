Laigueglia. Sono state ufficializzate questa mattina, nel corso del primo Consiglio comunale, le deleghe assegnate dal neo sindaco Roberto Sasso Del Verme ai consiglieri comunali di maggioranza della nuova giunta laiguegliese, composta come già annunciato da Giancarlo Garassino nel ruolo di vice sindaco e Fulvio Ricci come assessore.

Per il primo sono state assegnate le deleghe a edilizia privata, urbanistica, cultura e politiche turistiche, mentre per il secondo sono previste deleghe a lavori pubblici, istruzione, associazioni, illuminazione pubblica, energia, fonti rinnovabili e ambiente.

di 4 Galleria fotografica Laigueglia, il primo consiglio comunale di Sasso Del Verme







Ecco gli incarichi assegnati ai consiglieri di maggioranza: per Massimo D’Appolito deleghe a demanio, verde, sentieri e arredo urbano; per Fabrizio Montaldo rifiuti e servizi sociali; per Lino Bersani manifestazioni, sport, cimitero, commercio; per Federica Giovinazzo politiche giovanili, blu economy e innovazione tecnologica; per Fabio Giuliano polizia locale, sicurezza e viabilità.

La prima seduta del parlamentino laiguegliese è stata caratterizzata dai consueti passaggi burocratici e istituzionali previsti dall’ordine del giorno. “Per me questo primo Consiglio è stato un momento di grande emozione, ma anche onore e soddisfazione di poter essere sindaco della mia cittadina. Mi pare che anche il rapporto con l’opposizione potrà essere costruttivo e questo è molto importante per le decisioni che ci saranno da prendere” afferma il neo sindaco Sasso Del Verme.

“Ovviamente abbiamo ribadito il nostro programma amministrativo già illustrato ai cittadini in campagna elettorale. Ma non solo: come Comune ci faremo promotori di alcune battaglie fondamentali per il ponente savonese e ligure, a cominciare dal raddoppio ferroviario fino alla riduzione del traffico su gomma, da questo punto di vista saremo in prima fila per migliorare tutto il nostro comprensorio” conclude il sindaco di Laigueglia.