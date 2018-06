Porro (Lega) invita Salvini al Palio di Albenga

Albenga. “Non solo Siena: anche noi pronti ad accogliere Matteo Salvini al Palio”. Così Cristina Porro, capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Albenga e segretario della sezione ingauna del Carroccio, per commentare le dichiarazioni odierne di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno e segretario della Lega, che ha affermato di non aver mai partecipato al Palio di Siena.

“Matteo è da tempo un amico di Albenga – ricorda Porro – è già passato a trovarci e sostenerci tante volte, a conferma della sua vicinanza e della sua attenzione per il territorio. Poterlo ospitare nella nostra città in occasione del Palio Storico che fu lanciato quando era sindaco Rosy Guarnieri, al quale ogni estate partecipa con entusiasmo la nostra sezione della Lega, sarebbe un piacere e un onore”.

“Se Matteo, compatibilmente con gli impegni istituzionali, desiderasse partecipare a un Palio, tenga presente anche noi oltre a Siena: lo aspettiamo a braccia aperte”, conclude Cristina Porro.