Polemica su palazzo Peloso-Cepolla, Ciangherotti: “La cattiva gestione dei lavori è alla luce del sole…”

Albenga. “Quanta approssimazione e mezze verità da parte dei vertici dell’Istituto internazionale di Studi Liguri o, per meglio dire, della famiglia Costa. Nella loro replica alle mie critiche mi hanno considerato ex assessore ai lavori pubblici, mentre sono stato assessore ai Servizi sociali sino al 27 novembre 2013, giorno della caduta della giunta Guarnieri”. Inizia così la precisazione di Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e consigliere provinciale, rispetto alla polemica su palazzo Peloso-Cepolla.

“A parte questo, sono altre e più gravi le considerazioni da fare. Nonostante quanto sostenuto nel comunicato di risposta, Palazzo Peloso, come da testamento del benefattore dottor Niccolari, è stato lasciato al Comune di Albenga con l’obbligo di dare all’Istituto di studi liguri una sede adeguata. L’Istituto, quindi, ha si la sede nel palazzo, ma è ospite del Comune”.

“Proseguiamo. Il cartello ‘Fuori Uso’ sulla porta dell’ascensore è rimasto fino al mio sopralluogo, circa due settimane fa, anche se i lavori di ripristino per le infiltrazioni e la sostituzione della scheda dell’elevatore risalgono al 2014-2015. L’istituto studi liguri conferma ciò che sospettavo: il cartello veniva lasciato affisso alla porta dell’ascensore per dissuaderne l’uso, come la signora Josepha Costa mi ha confermato personalmente, dicendomi che lei non intende far andare i bambini delle scuole elementari sull’elevatore perchè lo rovinano. Le chiavi dell’atrio per disabili per poter accedere all’ascensore (senza barriere architettoniche) del Palazzo Peloso Cepola sono dalla scorsa settimana nella disponibilità degli addetti museali e di questo sono fiero per averle finalmente ottenute dopo numerosi appelli”.

“Per quanto riguarda i lavori, il segretario agronomo Luca Lanzalaco ha più volte chiesto, anche a mezzo Facebook, di denunciare la cattiva gestione dei lavori di ristrutturazione del palazzo alla Corte dei Conti. Lo faccia l’Istituto di studi liguri se ha ravvisato uno spreco di denaro” conclude Ciangherotti.