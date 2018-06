Polemica Iat, l’assessore Rembado risponde a Carrara: “Val Maremola essenziale per lo sviluppo turistico di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. Non si è fatta attendere la replica dell’assessore al turismo del Comune di Pietra Ligure Daniele Remabdo alle critiche mosse dal consigliere di minoranza Mario Carrara per l’unificazione dello IAT con il comprensorio e i comuni della Val Maremola.

L’assessore pietrese afferma: “L’accordo comprensoriale di collaborazione per la gestione dell’ufficio IAT porta benefici solo ai Comuni della Val Maremola e non a Pietra Ligure? Il Comune di Pietra Ligure si impegna a fare promozione “gratuita” all’entroterra senza ricevere nulla in cambio? Collaborare con i Comuni dell’entroterra in campo turistico è fare cattiva amministrazione? Bentornato Medioevo! Promuovere turisticamente l’entroterra e il meraviglioso comprensorio della Val Maremola, con la sua natura e i suoi percorsi mozzafiato, significa anche e soprattutto promuovere la nostra Pietra Ligure”.

“Lo sviluppo turistico dell’entroterra, in particolare nel settore delle attività legate all’outdoor a cui stiamo lavorando da tempo, non potrà che avere importanti conseguenze positive sull’economia della nostra città. E una promozione che tenga conto anche delle bellezze e delle risorse dei territori alle spalle del nostro mare rappresenta un’occasione di sviluppo a cui oggi necessariamente dobbiamo guardare”.

Leggi anche critiche Comuni della Val Maremola uniti per la gestione ufficio turistico: il commento di Mario Carrara

E Rembado aggiunge: “Nell’anno 2018 pensare il contrario risulta essere davvero anacronistico e “fuori dal tempo”! Stiamo portando avanti un progetto di recupero culturale delle tradizioni enogastronomiche volto a creare un sistema turistico unico nel suo genere, che proietta Pietra e la Val Maremola a pieno titolo tra le ‘capitali’ della cucina ligure; allo stesso tempo stiamo lavorando con i Comuni dell’entroterra per sviluppare un comprensorio outdoor sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dalla forte attrattiva. Entrambi i progetti, che stanno crescendo giorno dopo giorno, saranno messi a sistema l’uno con l’altro in modo da creare un comprensorio che ci potrà caratterizzare e qualificare a livello internazionale”.

“E la gestione in forma associata dell’ufficio IAT di Pietra Ligure con i Comuni di Giustenice, Tovo e Magliolo rappresenta un ulteriore ed importante passo sulla strada di uno sviluppo turistico integrato che finalmente vede nell’entroterra una straordinaria ed imperdibile occasione di sviluppo” conclude l’assessore pietrese al turismo.