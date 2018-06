Plodio. In una assolata e calda prima domenica di giugno, il Plodio ha concluso le “feste promozione”, radunando, sul green della cittadina valbormidese, tutti i giocatori che hanno vinto il campionato di Seconda Categoria e tante ‘vecchie glorie’ (giocatori, allenatori, dirigenti), che si sono sfidati in una partita, che – come in un film – ha visto scorrere le ‘immagini virtuali’ di tutti i protagonisti della storia plodiese… dagli inizi, alla vittoria del campionato di Terza Categoria, con le tante salvezze ottenute ed infine, per ultimo, il salto in Prima Categoria.

E’ stata una giornata all’insegna dell’allegria, della festa, del piacere di stare assieme.

I dirigenti del ‘Cioi’ (Dante Oliveri, Osvaldo Oliveri, Mirko Casanova), dopo aver organizzato perfettamente la kermesse, l’hanno conclusa con un … terzo tempo… a base di polenta.