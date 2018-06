Celle Ligure. Si disputerà stasera alle ore 21 a Cogoleto la sfida decisiva dei playoff di Serie D della pallavolo femminile: Celle Varazze volley e Cogoletovolley si giocheranno l’intera stagione e la promozione in un match unico.

Fin qui il vero vincitore è stato il fattore campo: solo Carcare ha espugnato i due palazzetti protagonisti dei playoff e tra di loro ha sempre prevalso la padrona di casa. Così nel girone, così nelle prime due sfide playoff delle scorse settimane.

Foto 2 di 2



Cogoleto aveva vinto la prima in casa, mettendo così pressione su Celle Varazze: le ragazze in biancoazzurro, però, non si sono fatte spaventare, anzi. Trascinate da un pubblico davvero superlativo – e inatteso per una sfida di Serie D, più di duecento persone che sono sicuramente un buon segnale per tutto lo sport – il risultato le ha viste prevalere per tre set a uno, riportando in parità il conteggio di queste sfide.

Tutto in una sera, allora, con la grande attesa e, sicuramente, ancora un grande pubblico e, soprattutto, pallavolo di livello per un match che vale un posto nella massima serie regionale.