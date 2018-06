Pietra Ligure, pronti a partire i lavori di riqualificazione nelle scuole “Giorgio Sordo”

Pietra Ligure. La giunta comunale di Pietra Ligure, presieduta dal sindaco Dario Vaeriani, ha approvato gli interventi di riqualificazione del contro-soffitto del piano terra delle scuole elementari “Giorgio Sordo” di via della Cornice (Suor Cecilia Clementi).

Secondo il primo cittadino, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola e l’assessore alla pubblica istruzione Parola Carrara, si tratta di “un importante traguardo per la sicurezza dei nostri alunni che a settembre troveranno una scuola rinnovata sia a livello sismico che di illuminazione interna. Infatti i lavori consisteranno nel rifacimento della contro soffittatura nonché della realizzazione di nuovo impianto elettrico con moderne lampade a Led, i ragazzi quindi potranno seguire le lezioni con la luce ottimale e il comune avrà un netto risparmio sull’energia elettrica. Ma il principale risultato dell’intervento che si andrà a realizzare nei prossimi giorni sarà l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza della scuola ‘G. Sordo’ di via Cornice, attraverso la rimozione del vecchio controsoffitto e la realizzazione di uno nuovo e moderno con pannelli alleggeriti e fonoassorbenti, tutto ciò al fine di evitare lo sfondellamento del controssoffitto stesso in caso di evento sismico”.

Questo importante risultato è stato ottenuto “grazie al totale finanziamento concesso dal Miur a seguito della partecipazione del Comune di Pietra Ligure al bando a favore delle indagini diagnostiche effettuate poi su alcuni stabili comunali. Da qui il Decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca numero 1007 del 21 dicembre scorso con il quale il Comune di Pietra Ligure è stato individuato tra gli enti beneficiari per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, per la somma complessiva di 120 mila euro”.

Aggiungono ancora dal Comune pietrese: “Questo intervento è solo uno dei tanti realizzati dall’attuale Amministrazione negli stabili scolastici e no. Ricordiamo per esempio la ristrutturazione di un’ala del piano primo della adiacente scuola materna che ha permesso la creazione di una ulteriore sezione scolastica, la riqualificazione della pavimentazione di un piano della scuola media, la riqualificazione completa dell’impianto termico della scuola elementare ‘Papa Giovanni’. E ancora il rifacimento completo degli spogliatoi del Palasport comunale e della struttura geodetica. Grazie al continuo interessamento da parte dell’amministrazione comunale ed ai bandi promossi dal Miur, dal Credito Sportivo nonché ai fondi propri comunali è stato possibile realizzare, in questi anni, opere per oltre un milione di Euro, rendendo gli stabili comunali sempre più efficienti e confortevoli”.