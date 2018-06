Pietra Ligure, è partita la campagna di crowdfunding per il progetto “Fuori Onda”

Pietra Ligure. Il 1° dicembre 2018 vedrà la luce il documentario “Fuori Onda”, un viaggio nella storia dei Cantieri Navali di Pietra Ligure: il racconto di un secolo di imprenditorialità e innovazione attraverso interviste filmate, contributi d’archivio e ricostruzioni recitate.

“Fuori Onda” riavvolge il filo del tempo fino al 20 ottobre 1916, quando l’ingegnere Arturo Pierrottet decide di far nascere i cantieri nella cittadina ligure, e ne ripercorre le vicissitudini fino alla chiusura definitiva nel 2007. È un progetto ambizioso, che la lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza e restituire alla comunità una memoria che va perdendosi e che è importante recuperare prima che i cantieri, ad oggi custodi silenziosi di luoghi che hanno ospitato migliaia di persone, vengano definitivamente demoliti.

Da alcuni giorni il progetto, che necessita di molti fondi per una completa realizzazione, sarà finanziabile dal pubblico attraverso la piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso (www.produzionidalbasso.com/project/fuori-onda); è possibile seguire l’evoluzione del documentario e l’andamento della campagna di raccolta fondi sul sito web ufficiale www.fuoriondafilm.com e sulla pagina Facebook www.facebook.com/fuoriondafilm.

Per chi volesse donare il proprio contributo senza l’ausilio del web, l’organizzazione di Fuori Onda ha previsto 5 punti di raccolta per le vie di Pietra Ligure: Panificio eredi Tortarolo in via Ugo Foscolo 83, La Folie abbigliamento in via G. Matteotti 83, elettrodomestici e casalinghi Taggiasco in via Garibaldi, Immobiliare La Pietra in viale della Repubblica 177 e Studio Fontana amministrazioni condominiali in corso Italia 44.

Allo scopo di coinvolgere le associazioni degli esercenti di Pietra Ligure, il fotografo Max Tomasinelli (www.maxtomasinelli.com), coautore di “Fuori Onda”, allestirà un set fotografico in centro al paese e per quattro giorni si dedicherà alla realizzazione di un ritratto fotografico professionale per ogni titolare di attività commerciale che aderisca a questa iniziativa: le persone ritratte omaggeranno così la vita del cantiere, indossando, forse per la prima volta, gli abiti degli operai o dei dipendenti, con i loro strumenti di lavoro. I ritratti verranno stampati, incorniciati e consegnati ai partecipanti.

Il progetto “Fuori Onda” è sostenuto dal Comune di Pietra Ligure, dalla famiglia Messina, dalla Regione Liguria, dalle Fondazioni De Mari e Ansaldo, dall’Università degli Studi di Genova, da Genova Liguria Film Commission e da Radio Babboleo.