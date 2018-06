A Pietra Ligure una messa per ricordare Alessandra Chiaretta

Pietra Ligure. Nel terzo anniversario della sua scomparsa, famigliari e amici ricordano la maestra Alessandra Chiaretta, insegnante alle scuole elemetari Celesia.

Domani, martedì 19 giugno, alle 10,30, nella parrocchia di Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure sarà celebrata una messa di suffragio.

La donna era scomparsa nel 2015 a 59 anni, dopo aver lottato per lungo tempo con una malattia. La maestra Chiaretta era molto nota nel comprensorio pietrese e nel mondo scolastico per via del suo impegno attivo contro la dislessia e nel campo dei disturbi dell’apprendimento.

Alessandra era conosciuta anche in Valbormida: il marito, Alessandro Biancucci, era stato il gestore dell’imbarcadero di Osiglia.