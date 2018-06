Pietra, consegnata la Bandiera Verde alla scuola “Martini” e al Comune

Pietra Ligure. Oggi la FEE (Foundation for Environmental Education) ha consegnato ufficialmente il riconoscimento della Bandiera Verde alla scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” ed al Comune di Pietra Ligure che ha fornito un supporto nella realizzazione del progetto “Per un mare sempre più blu”.

“Il vessillo, che la scuola potrà esporre presso la propria struttura, certifica l’impegno che i ragazzi hanno profuso nella ideazione del progetto e nella sua realizzazione ed il raggiungimento dello sviluppo sostenibile dell’educazione ambientale migliorando il rendimento della scuola e della comunità” spiegano dal Comune di Pietra Ligure.

Il progetto è stato strutturato coinvolgendo gli alunni in attività in aula e all’aria aperta con i seguenti obiettivi: conoscenza dell’ambiente emerso e sommerso del litorale di Pietra Ligure; analisi del problema dei rifiuti, in particolare dei rifiuti marini attraverso indagini sulla spiaggia e lungo gli alvei dei torrenti; analisi critica dell’interazione dell’uomo con l’ambiente.

“L’Amministrazione Comunale si complimenta con il Dirigente scolastico e con i responsabili del suddetto progetto per l’importante risultato raggiunto. Tale riconoscimento si inserisce perfettamente tra le iniziative ambientali raggiunte da questa Amministrazione e che hanno consentito di gestire la variabile ambientale in modo attivo, trasformandola da vincolo esterno, come era precedentemente percepita, in una risorsa interna ed in un’opportunità per il miglioramento del territorio pietrese” il messaggio dal Comune di Pietra Ligure.