Pietra, il Comune vende due appartamenti 

Pietra Ligure. “Dobbiamo fare cassa” così il sindaco di Pietra Ligure, Dario Valeriani, annuncia l’imminente bando pubblico per la vendita di due case situate una sul viale della Repubblica ed un’altra in via padre Gaetano Alberti.

L’asta comunale disposta precedentemente è andata deserta per tre volte di fila e così, dato che a questo punto la legge lo permette, il Comune di Pietra Ligure ha deciso di optare per la vendita diretta: “Tutti i Comuni italiani stanno affrontando un periodo particolarmente difficile a livello economico ed è quindi importante riuscire ad avere delle entrate” spiega il sindaco.

Nei prossimi giorni, con la pubblicazione in Albo Pretorio, saranno resi noti i dettagli del bando e tutte le informazioni utili che riguardano il numero dei vani a disposizione, le metrature e i costi delle case in vendita. Tuttavia, a livello ipotetico, il sindaco ha già dato un’indicazione di massima circa il valore dei due alloggi: “Il valore stimato dell’appartamento sul viale della Repubblica, che dispone anche di un box per un valore stimato di 30 mila euro, è di circa 190 mila euro; per quanto riguarda la casa situata in via padre Gaetano Alberti, invece, il valore stimato è di circa 180 mila” conclude.