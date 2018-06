Piana Crixia, brutta caduta per un motociclista: trasportato in elicottero in ospedale

Piana Crixia. Grave incidente stradale sulla strada provinciale 29, all’altezza di Piana Crixia, dove un motociclista di 52 anni è scivolato a terra.

Il centauro, che secondo le prime informazioni è caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca di Dego e dall’automedica del 118.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso. Nonostante abbia riportato dei traumi gravi, fortunatamente il centauro non sarebbe in pericolo di vita.