Pesciolino Selvaggio: in gara oltre duecento giovanissimi nuotatori

Savona. Oltre duecento giovanissimi, in rappresentanza di sette società, hanno dato vita al meeting Pesciolino Selvaggio, organizzato dall’Amatori Nuoto Savona e giunto alla quarantaduesima edizione. Si è disputato domenica 3 giugno nella piscina comunale olimpica di corso Colombo.

Buoni i risultati ottenuti dai savonesi che hanno dominato la manifestazione con tredici successi individuali e tre di staffetta. Nel corso della lunga domenica in piscina, da segnalare la folta presenza di pubblico entusiasta per le prodezze dei giovanissimi in gara.

Per l’Amatori Nuoto Savona sono saliti sul gradino più alto del podio Alice Carattino, Alice Patanè, Nicolò Altieri, Enrico Brondo, Luca Giannetto, Matilde Bruzzone, Francesco Di Donato, Luca Damele, Pietro Pinassi, Isabel Rinaldi, Martina Lelli.

Argenti e bronzi per Francesca Cortesi, Sveva Mascia, Agnese Caligaris, Alessia De Fazio, Marco Corsiglia, Gabriele Gaudissard, Lorenzo Sapia, Igor Vallarino, Lidia Schiappacasse, Arianna Venturino, Mattia Marocchi, Simone Ulivo, Mattia Genta, Giulia Gelati.

Per la Rari Nantes Imperia oro per Carla Callari, Nicolò Reitano, Zoe Ravetto, Irene Rossi, Danielea Cerlenco, Jacopo Bosia.

Per il Nuoto Club Liguria successi di Ilaria Parisi e Gianluca Gandolfo. Ludovica Carozzo ha portato sul gradino più alto del podio la Rari Nantes Cairo. Per la Rari Nantes Sori hanno primeggiato Samuele Valente, Nina Argentin e Francesco Musante.

Trionfo nelle staffette dell’Amatori Nuoto Savona che ha conquistato l’oro nella 4×50 stile libero femminile con Ariel Briano, Carlotta Mascia, Giorgia Altieri e Lidia Schiappacasse. Argento per il Rapallo Nuoto e bronzo per la Rari Nantes Sori.

Ennesimo successo per i giovanissimi biancorossi nella 4×50 stile libero maschile con Andrea Gaggero, Francesco Di Donato, Luca Damele e Simone Ulivo. Argento e bronzo per rispettivamente per Rapallo e Cairo.

Ancora Amatori alla ribalta nella 4×50 mista dopo una bella lotta con Imperia e Nuoto Club Liguria; il quartetto biancorosso era formato da Carlotta Mascia, Luca Damele, Lidia Schiappacasse e Simone Ulivo. Argento per l’Amatori B con Ariel Briano, Giorgia Altieri, Francesco Di Donato e Andrea Gaggero.