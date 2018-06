Pesca sportiva no kill: al via la terza edizione dell’enduro di Osiglia

Osiglia si riconferma patria della pesca sportiva no kill, una concezione di pesca che sempre più sta prendendo piede in Italia, coinvolgendo gli appassionati che pescano e rilasciano, con tutte le cautele del caso, il pescato.

Ed è proprio sulle sponde dello stupendo lago nell’entroterra savonese che si terrà la terza edizione dell’enduro organizzato dal Cfi Italia sede periferica di Osiglia, con il patrocinio del Comune. Avrà inizio sabato 16 giugno e terminerà lunedi 18.

Dopo il successo delle prime due edizione si ritrovano nuovamente sulle sponde del lago i più forti angler del Nord Italia che, in una tre giorni no stop di carp fishing, avranno come obiettivo quello di pescare, ma soprattutto censire, i pesci presenti nel lago. Questo importante lavoro di censimento permetterà infatti di valutare la salute del lago che, a distanza di oltre dieci anni dallo svuotamento, sembra ritornare lentamente agli antichi splendori.

Sponsor tecnici della manifestazione sono L’Angolo di Napa, Bar Nelson di Loano, Xbaits e StarBaits.

Il ritrovo avverrà sabato mattina presso la struttura dell’Imbarcadero, mentre la premiazione avverrà presso il Bar Mazut, lunedì 18 a fine manifestazione.

Per tutta la durata dell’evento sarà vietata la pesca con qualsiasi tecnica a chi non partecipa all’enduro.