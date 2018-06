Andora. Sabato 2 giugno si è svolta la seconda edizione di “Per…correre la Valmerula”, corsa non competitiva podistica da Andora a Stellanello, su un tracciato di 11 chilometri con 141 metri di dislivello positivo.

La partenza è stata data alle ore 10 dal molo Thor Heyendahl. Gli atleti, una ventina, hanno affrontato una dolce e costante lunga salita tra le bellezze naturali della Val Merula.

Nella stessa mattinata si è tenuta la camminata libera dell’Orco, da Andora Molino a Stellanello, su un tracciato di 7 chilometri, con partenza alle 10,30 da Molino Nuovo, che ha avuto un numero di presenze superiore a quello della corsa.

Le iniziative sono state organizzate dalla Polisportiva Stellanello, in collaborazione con le Pro Loco di Andora e Stellanello. Ai partecipanti è stato consegnato un pacco gara e una maglietta tecnica. È stato inoltre garantito il trasporto degli zainetti per il cambio e il servizio spogliatoi e docce, oltre ad un buono pasta per la sagra dell’Orco in programma a Stellanello, organizzata dalla Pro Loco. Al traguardo sono stati premiati i primi due classificati nelle categorie maschile e femminile.

Nella classifica assoluta ha primeggiato Igor Attanasi della Runner Villastellone in 48’30“; secondo Fabrizio Fattor dell’Albenga Runners (48’53”), terzo l’andorese Luca Trevia (53’44”).

In campo femminile successo di Valentina Melo in 57’59”; seconda posizione per Francesca Parodi in 1h03’45”, terza Gabriella Rivaro dell’Atletica Ceriale San Giorgio.