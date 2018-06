Pd all’attacco: “Colpo di mano della Lega Nord sul Corecom”

Liguria. “Rinviato, per il momento, il colpo di mano della Lega sul Corecom. La nomina del nuovo presidente del Comitato regionale per le comunicazioni è stata rimandata alla prossima seduta della commissione, ma la proposta indecente fatta dalla maggioranza questa mattina ha dell’incredibile”. Lo afferma il Gruppo Pd in Regione Liguria, che attacca pesantemente il centro destra sulla nomina

“Al vertice di questo importante organo di garanzia il centrodestra infatti ha proposto l’ex segretario della Lega di Sanremo, che si è dimesso da questo incarico politico soltanto 7 giorni fa dopo averlo ricoperto per un anno”.

“Una scelta che, al di là delle competenze professionali che non sono in discussione, non rispetta minimamente i requisiti della stessa legge di costituzione del Corecom, visto che il presidente, secondo l’articolo 3 della norma, deve essere indipendente dalla politica, mentre, in base all’articolo 4, non deve avere incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici. Essendosi dimesso una settimana fa dalla segreteria della Lega non crediamo che abbia tali requisiti” spiegano ancora i consiglieri Dem.

“Il Corecom controlla la comunicazione di tutti gli organi politici, è garante della par condicio e fa da mediatore tra i cittadini e le aziende di telecomunicazioni. La proposta odierna è stata rinviata, ma la maggioranza sappia che continueremo a dare battaglia, per garantire l’indipendenza del Corecom. Non stupisce il silenzio del M5S: la Lega non è più criticabile e poi chissà che non esca una nomina anche per i grillini che, un tempo, pensavano che la trasparenza e l’imparzialità fossero i criteri di scelta per le nomine” conclude il gruppo Pd in Regione.