Pattinaggio artistico: grandi numeri per il Trofeo Libertas Le Farfalle

Andora. Successo per il 4° Trofeo interregionale Libertas Le Farfalle, che si svolto sulla pista di pattinaggio di Andora. Un fine settimana all’insegna dello sport, del bel tempo e del mare. Alla gara hanno partecipati ben 355 atleti.

Tre giorni ricchi d’intense soddisfazioni per le due società locali di pattinaggio andoresi, Skating Fly e Skating Club, sia per la buona riuscita dell’evento che sta crescendo anno dopo anno e che in questa edizione ha vantato la presenza di ben 355 atleti.

Ottimi i risultati sportivi conseguiti durante il trofeo. Ecco il medagliere locale.

Skating Fly (5 ori, 9 argenti, 3 bronzi)

Calvi Beatrice seconda nella categoria Pregiovanissimi

Biancolillo Sara terza nella categoria Giovanissimi A

Croce Matilda Angelica prima nella Libertas E1

Mander Luna seconda nella Libertas C4

Trucco Alessia seconda nella Libertas C3

Novaro Natalia seconda nella Librtas B4

Malaj Aurora prima nel Percorso C 2010

Gavaldo Ludovica prima nel Percorso A 2006

Rinaldi Elisa prima nel Percorso A 2005

Ricciardi Martina prima nel Percorso B 2005

Anselmi Aurora seconda nel Percorso C 2007

Malaj Serena seconda nel Percorso A 2014

Costa Corinna seconda nel Percorso A 2009

Esposito Nicole seconda nel Percorso D 2011

Michelis Elisa terza nel Percorso A 2010

Berio Bianca terza nel Percorso B 2012

Ermia Alessia seconda Percorso A 2007

Skating Club (12 ori, 11 argenti, 1 bronzo)

Pili Maura e Caprarella Sara seconde a pari merito in Divisione Nazionale B

Romano Aurora prima in Divisione Nazionale A

Nicolosi Viviana seconda in Divisione Nazionale A

Lanfredi Adele prima in Allievi B

Zito Siria seconda in Esordienti A

Zito Asia seconda in Esordienti Regionali B

Piumatti Veronica prima nella categoria Giovanissimi B

Corio Camilla prima in Libertas G2

Papaleo Sofia prima in Libertas C2

Alongi Sara seconda in Libertas B3

Princop Ayana seconda in Libertas A2

Torielli Beatrice terza in Libertas A1

Carrieri Aurora prima nel Percorso A 2014

Vestita Marta prima nel Percorso B 2013

Siviero Viola seconda nel Percorso B 2013

Airoldi Manfredi Vittoria prima nel Percorso B 2014

Airoldi Manfredi Ludovica seconda nel Percorso B 2014

Incerti Gaia seconda nel Percorso B 2011

Bodo Costanza prima nel Percorso C 2011

Regis Kendra prima nel Percorso D 2009

Amico Emma prima nel Percorso C 2008

Abalevich Palina prima nel Percorso C 2007

Guasco Francesca seconda nel Percorso B 2005

Nella foto sopra: Veronica Piumatti.

Siria Zito

Matilda Angelica Croce

Luna Mander