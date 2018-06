Il parco acquatico “Le Caravelle” è pronto per #unaltraestate

Ceriale. E’ #unaltraestate lo slogan che accompagna la riapertura del parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale sabato 9 giugno.

Marina Murialdo, anima del parco, visionaria imprenditrice turistica, spiega così lo slogan: “#unaltraestate non vuole essere un inno ad una nuova estate che arriva, ma ad una estate che porti qualche momenti di relax dopo un lungo periodo di tensioni che, credo, torneranno dopo la pausa estiva. Il nostro parco vuole essere un momento per ripulire anima e cervello dai problemi, per ricaricarsi ed essere pronti ad affrontare nuove sfide”.

Il più grande parco della Liguria, è pronto ad offrire il consueto viaggio nella spensieratezza e nel divertimento, confermando la sua formula che è un mix di intrattenimento, coinvolgimento e gioco, che fin dall’ingresso della struttura cattura il pubblico invitandolo ad abbandonare i ritmi della quotidianità per vivere quell’atmosfera festosa che da 30 anni conquista giovani e famiglie.

“Le Caravelle”, un grande giardino mediterraneo, in cui sono immersi i giochi acquatici, le zone relax e d’intrattenimento, si presenta per la stagione 2018, dopo importanti interventi di manutenzione che hanno rinnovato le coperture delle piscine e degli scivoli,con materiali innovativi, e rifatto il look alle zone ristoro.

Attivi dalla riapertura tutti i giochi acquatici, dagli scivoli ai taboga per grandi e piccini, dalla piscina ad onde alle multi piste, dai rii da percorrere con i ciambelloni a due, al kamikaze, ma anche aree pic-nic, gli spazi relax, le spiagge artificiali dove prendere la tintarella.

Per chi è in cerca di relax, c’è la “Sorgente del Kuore”, spazio dedicato all’acqua come fonte di benessere che propone un percorso emozionale dove l’acqua tonifica il corpo con vasche dedicate al massaggio, zone in cui il vapore rilassa e purifica la pelle e l’alternanza di acqua calda e fredda donano la carica giusta anche a chi si concede una piccola vacanza di un solo giorno.

ORARI E BIGLIETTI

I biglietti d’ingresso al parco possono essere acquistati ad un costo ridotto direttamente on line dal sito del Parco Acquatico: 21,50 euro per gli adulti e 17 euro ragazzi da 1 metro a 1,40. All’ingresso del parco il biglietto ha il costo di 24 euro l’intero e 19.50 euro il ridotto. Bambini fino a 99 centimetri sempre gratis. Nel corso della stagione offerte last minute e legate ad animazioni a tema.

Orari: dalle 10 alle 18.30, tutti i giorni, dal 9 giugno.

LE ATTRAZIONI DEL PARCO

Multipista

5 piste azzurre come il colore del cielo della Liguria! Un percorso divertente che finisce con un tuffo in piscina.

Foam

Due grandi corsie per scivolare affiancati fino alla piscina. Veloce ed emozionante!

Rapide del Rio Bravo

400 metri di discesa su un gommone doppio con tanto di percorso immerso nel verde in un ambiente magico!

Rapide di Rio Colorado

400 metri di discesa su un gommone doppio con tanto di percorso immerso nel verde in un ambiente magico!

Piscina ad Onde

Una grande piscina in cui immergersi e nuotare che si trasforma all’improvviso in un mare con vere ed emozionanti onde da cavalcare. Il vero cuore pulsante del Parko Acquatico Le Caravelle!

Scivoli Toboga

Sono i 3 spettacolari Toboga del Parko. Tre scivoli a serpentone per discese emozionanti, con tuffo finale in piscina. I blu dedicati agli animi più tranquilli e il giallo per i più spericolati.

Piscina Baby

Una piscina in cui i bambini possono avventurarsi sulle “Caravelle”, pronte per nuove ed emozionanti avventure nel Kuore del Parko.

Baby Toboga

Indicati per i più piccini. Due scivoli a serpentone per discese emozionanti con tuffo finale in una piscina a misura di bimbo.

Polpo Magico

Uno scivolo divertente che passa fra i tentacoli di un Polpo gigante che con due simpatici amici, una balena ed uno squalo, offrono ai più piccoli divertenti emozioni.

Acquadance

Per ballare e abbronzarsi. E’ il cuore musicale del Parko. Una pista dove si suona per tutto il pomeriggio ,dalla salsa al rock, fra eccitanti zampilli d’acqua.

“Kamikaze”

Per chi ama le emozioni forti! Sono gli scivoli più alti: dislivello spettacolare e tuffo finale in immensa piscina.

Fiume lento

Lasciati trascinare dalla corrente e rilassati in una vasca idromassaggio.