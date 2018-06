Pallapugno: in Serie C2 brilla la Don Dagnino

Bormida. Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie C1 la Bormidese non è riuscita ad interrompere la striscia negativa e ha ceduto nettamente sul campo di casa al cospetto del Valle Arroscia.

I risultati della 10ª giornata:

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Torronalba Canalese 5-11

Imperiese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11-7

Chiarlone Officine Albese Young-Centro Incontri 9-11

Sommariva Bormidese-Valle Arroscia 2-11

Amici Castello-San Leonardo 11-4

La classifica: Centro Incontri 9, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Imperiese 8, Torronalba Canalese 7, Valle Arroscia 6, Chiarlone Officine Albese Young 4, San Leonardo, Amici Castello 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma dell’11ª giornata:

giovedì 28 giugno ore 21 a San Pietro Gallo: Centro Incontri-Sommariva Bormidese

sabato 30 giugno ore 16 a Imperia: San Leonardo-Chiarlone Officine Albese Young

sabato 30 giugno ore 16 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Amici Castello

sabato 30 giugno ore 21 a Canale: Torronalba Canalese-Imperiese

domenica 1 luglio ore 17 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

In Serie C2 bel successo della Don Dagnino, capace di battere il Ricca secondo in classifica. La formazione andorese si è imposta al ventunesimo gioco. Nulla da fare, invece, per la Spes, seccamente sconfitta ad Alba.

I risultati dell’11ª giornata del girone B:

Neivese-Albese 11-6

Monastero Dronero-San Leonardo 11-1

Peveragno-Valle Bormida 9-11

Caragliese-Castino 11-3

Don Dagnino-Ricca 11-10

Classifica: Monastero Dronero 11; Ricca, Valle Bormida 8; Albese 7; Peveragno, Caragliese 6; Don Dagnino 5; Neivese 3; San Leonardo 1; Castino 0.

Il programma del 12° turno:

giovedì 28 giugno ore 21 a Peveragno: Peveragno-Caragliese

venerdì 29 giugno ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Albese

sabato 30 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Monastero Dronero

domenica 1 luglio ore 17 a Rocchetta Belbo: Castino-Don Dagnino

domenica 1 luglio ore 16 a Imperia: San Leonardo-Neivese

I risultati dell’11ª giornata del girone A:

Castellettese-Taggese 11-10

Gottasecca-Pro Paschese 11-3

Castagnolese-Ceva 11-4

Pro Mombaldone-Augusto Manzo 7-11

Albese Young-Spes 11-1

Classifica: Castagnolese, Augusto Manzo 9; Albese Young 8; Gottasecca 7; Taggese, Ceva 5; Pro Mombaldone, Pro Paschese 4; Castellettese 3; Spes 1.

Il programma del 12° turno:

giovedì 28 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Augusto Manzo

venerdì 29 giugno ore 21 a Savona: Spes-Castagnolese

venerdì 29 giugno ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Albese Young

domenica 1 luglio ore 16 a Taggia: Taggese-Pro Mombaldone

lunedì 2 luglio ore 21 a Ceva: Ceva-Castellettese