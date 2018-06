Pallapugno: quarto successo per la Don Dagnino

Savona. Quarta vittoria per la Don Dagnino, che inizia il girone di ritorno battendo, come del resto aveva già fatto all’andata, la San Leonardo. I rossoblù hanno espugnato Imperia lasciando solamente 3 giochi agli avversari. A Savona netta sconfitta per la Spes, che ha ceduto al Gottasecca.

I risultati della 10ª giornata del girone B:

Valle Bormida-Neivese 11-6

Albese-Monastero Dronero 5-11

Ricca-Caragliese 11-3

Castino-Peveragno 1-11

San Leonardo-Don Dagnino 3-11

Classifica: Monastero Dronero 10; Ricca 8; Albese, Valle Bormida 7; Peveragno 6; Caragliese 5; Don Dagnino 4; Neivese 2; San Leonardo 1; Castino 0.

Il programma dell’11° turno:

giovedì 21 giugno ore 21 a Neive: Neivese-Albese

venerdì 22 giugno ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-San Leonardo

venerdì 22 giugno ore 21 a Peveragno: Peveragno-Valle Bormida

sabato 23 giugno ore 21 a Caraglio: Caragliese-Castino

lunedì 25 giugno ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Ricca

I risultati della 10ª giornata del girone A:

Pro Paschese-Pro Mombaldone 11-2

Spes-Gottasecca 2-11

Taggese-Castagnolese 6-11

Augusto Manzo-Castellettese 11-9

Ceva-Albese Young 11-4

Classifica: Castagnolese, Augusto Manzo 8; Albese Young 7; Gottasecca 6; Taggese, Ceva 5; Pro Mombaldone, Pro Paschese 4; Castellettese 2; Spes 1.

Il programma dell’11° turno:

venerdì 22 giugno ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Taggese

venerdì 22 giugno ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Pro Paschese

venerdì 22 giugno ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Ceva

domenica 24 giugno ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Augusto Manzo

domenica 24 giugno ore 21 ad Alba: Albese Young-Spes