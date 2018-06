Pallapugno: la Sommariva Bormidese raccoglie 5 giochi sul campo della Canalese

Bormida. Due le gare di Serie C1 disputate sabato. Nel pomeriggio l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo vince lo scontro al vertice con il Valle Arroscia. Equilibrio in avvio, poi sul 3-3, break dei cuneesi, 5-3, che vanno al riposo sul 6-4. Un gioco per parte in avvio di ripresa; allungo di Daziano e compagni per l’11-5 finale.

Un po’ lo stesso copione nella gara giocata in serata a Canale. Prima frazione equilibrata con la quadretta di casa che va alla pausa con due giochi di vantaggio. Nella ripresa solo un gioco per la Sommariva Bormidese: finisce 11 a 5.

Il tabellino:

Torronalba Canalese – Sommariva Bormidese 11-5

Torronalba Canalese: Francesco Isaia, Fabrizio Cavagnero, Mario Marchisio (Walter Cavagnero), Riccardo Grasso.

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Pietro Besana, Marco Molinari.

Arbitro: Stefano Castellotto.

I risultati dell’8ª giornata:

Centro Incontri-Imperiese 11-1

Chiarlone Officine Albese Young-Amici Castello 11-5

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Valle Arroscia 11-5

Torronalba Canalese-Sommariva Bormidese 11-5

San Leonardo-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-7

Classifica: Centro Incontri 8, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 7, Imperiese 6, Valle Arroscia, Torronalba Canalese 5, Chiarlone Officine Albese Young, San Leonardo 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2, Amici Castello 1, Sommariva Bormidese 0.

Il programma della 9ª giornata:

venerdì 15 giugno ore 21 a Dolcedo: Imperiese-San Leonardo

venerdì 15 giugno ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo

sabato 16 giugno ore 16 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Torronalba Canalese

domenica 17 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Chiarlone Officine Albese Young

lunedì 18 giugno ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Centro Incontri