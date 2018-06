Pallapugno: la Fortezza Savona alla finale nazionale del Trofeo Coni

Murialdo. La Fortezza Savona ha staccato il pass per la finale nazionale del Trofeo Coni di pallapugno in programma a Rimini, in Romagna, sabato 22 e domenica 23 settembre.

Al palazzetto dello sport di Murialdo, alla presenza del delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno, presidente del Comitato provinciale della Fipap, si sono svolte le finali regionali della kermesse under 14 organizzata dal Coni nazionale, che ha visto ai nastri di partenza La Fortezza Savona, Murialdo, Pontinvrea e San Leonardo Imperia.

Al primo posto si è piazzata La Fortezza Savona (Andrea Giacchino, Davide Sicco, Lorenzo Nasca, Lara Maffei, Silvia Bertolotto, Elena Rabellino, direttore tecnico Daniele Bertolotto) che ha messo in riga, nell’ordine, San Leonardo Imperia (Michele Gerini, Nathalia Di Curzio, Dennis Tagliati, Madeleine Di Curzio, Tommaso Ranise, dt Claudio Carli e Simone Dulbecco) e Murialdo (Lorenzo Odella, Edoardo Franco, Gabriele Merialdo, Valeria Salvatico, Camilla Franco, Rachele Missio, dt Michele Franco).

La formula prevedeva una squadra mista composta, in campo, da quattro giocatori (due maschi e due femmine).

Nella foto: le finaliste del torneo.