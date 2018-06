Pallapugno femminile: primo punto per il Murialdo

Murialdo. Il campionato femminile è vicino al giro di boa: venerdì 29 giugno si concluderà l’ultima giornata del girone di andata. Vediamo cos’è accaduto negli ultimi otto giorni.

Terzo punto per la Canalese che nel posticipo della quarta giornata supera nello sferisterio di casa il Murialdo: le canalesi vanno al riposo sul 6-2 per chiudere 9-2 nella ripresa.

Canalese-Murialdo 9-2

Canalese: Cristina Taliano, Milena Cavagnero, Francesca Moretti, Georgiana Ioana Lais, (Ionela Oana Lais, Aurora Stella).

Murialdo: Marta Pippo, Simona Roascio, Fabiola Oddone, Aurora Icardo.

Quarto punto per la Subalcuneo che nell’anticipo della quinta giornata supera la Fortezza Savona: 9-1 il finale a favore delle biancorosse.

Subalcuneo-Fortezza Savona 9-1

Subalcuneo: Elisa Bertaina, Debora Raviola, Alessia Re, Emilia Barbieri (Stefania Toselli).

Fortezza Savona: Stefania Zunino, Annalisa Damonte, Sara Barale, Martina Maspes (Alice Sciutto).

La sesta giornata si è conclusa ieri con due incontri. Non si ferma la conrsa della Gymnasium Albese che al Mermet supera 9-4 (5-3 al riposo) la Canalese; punto per il Murialdo che ad Imperia supera per 5-9 la San Leonardo.

La Virtus Langhe aveva vinto a Savona l’anticipo. Bertone e compagne vanno al riposo sul 2-6, per chiudere 3-9 nella ripresa.

Fortezza Savona-Virtus Langhe 3-9

Fortezza Savona: Stefania Zunino, Annalisa Damonte, Sara Barale, Martina Maspes (Alice Sciutto, Valentina Vigo).

Virtus Langhe: Arianna Bertone, Jessica Vinai, Alessia Bruno, Serena Casella (Nives Diotti).

San Leonardo-Murialdo 5-9

San Leonardo: Chantal Mishi, Sofia Gerini, Nathalia Di Curzio, Martina Tagliati (Madeleine Di Curzio).

Murialdo: Marta Pippo, Simona Roascio, Fabiola Oddone, Mariangela Perfundi.

Le partite che hanno chiuso la 4ª giornata:

Gymnasium Albese-Virtus Langhe 9-1

Canalese-Murialdo 9-2

L’esito del 5° turno:

Subalcuneo-Fortezza Savona 9-1

Murialdo-Gymnasium Albese 2-9

Virtus Langhe-San Leonardo 9-6

ha riposato: Canalese

I risultati della 6ª giornata:

Fortezza Savona-Virtus Langhe 3-9

San Leonardo-Murialdo 5-9

Gymnasium Albese-Canalese 9-4

ha riposato: Subalcuneo

Classifica: Gymnasium Albese 6, Subalcuneo 4, Canalese, Virtus Langhe 3, San Leonardo, Murialdo 1, Fortezza Savona 0.

Il programma del 7° turno:

venerdì 29 giugno ore 19 a Murialdo: Murialdo-Fortezza Savona

venerdì 29 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Subalcuneo

venerdì 29 giugno ore 21 a Canale: Canalese-San Leonardo

riposa: Gymnasium Albese