Pallapugno: Don Dagnino sorpresa da una Monticellese in gran spolvero

Andora. Una super Bogliano Surrauto Monticellese nelle gare della sesta di ritorno in programma venerdì sera. Gatti e compagni ad Andora giocano con grande determinazione, con il capitano monticellese profondo e attaccato al muro in battuta con un pallone imprendibile.

Sull’1-7 nella formazione di casa fuori capitan Grasso per un problema alla schiena, con Novaro Mascarello in battuta. Ma la gara è già segnata: 1-9 al riposo, 2-11 il finale.

Un punto prezioso per Gatti e compagni che agganciano Morando Neivese e Bcc Pianfei Pro Paschese, anche se la Virtus Langhe resta in corsa, superando a Dogliani la Morando Neivese, senza Fenoglio in battuta.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese 2-11

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso (Andrea Barra), Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Bogliano Surrauto Monticellese: Fabio Gatti, Flavio Dotta, Stefano Arossa, Sandro Nada. Dt: Giancarlo Grasso, Sergio Corino.

Arbitro: Piera Basso.

I risultati del 17° turno:

Virtus Langhe-Morando Neivese 11-5

Credito Cooperativo Caraglio-Speb 6-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Salumificio Benese 11-6

Srt Progetti Ceva-ArGi Arredamenti Taggese 8-11

lunedì 25 giugno ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese

La classifica: Alfieri Albese 16, Vini Capetta Don Dagnino 14, Acqua S.Bernardo San Biagio 13, Morando Neivese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese 10, Virtus Langhe 8, Salumificio Benese 6, Speb, ArGi Arredamenti Taggese 4, Credito Cooperativo Caraglio 3, Srt Progetti Ceva 2.

Il programma della 18ª giornata:

giovedì 28 giugno ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio

venerdì 29 giugno ore 21 a Neive: Morando Neivese-Salumificio Benes

venerdì 29 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva

venerdì 29 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 30 giugno ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Credito Cooperativo Caraglio

sabato 30 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Alfieri Albese