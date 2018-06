Savona. Si sono disputate le finali regionali del campionato Uisp 2017/18. La Rari Nantes Savona, che ha schierato due formazioni nella competizione, le ha perse entrambe con lo stesso punteggio: 11 a 7. Pertanto i Piedineri si sono dovuti accontentare della quarta posizione finale, mentre la Lokomotiv si è classificata sesta.

Il titolo è stato vinto dalla Rari Nantes Camogli Emme30, che in finale ha prevalso sulla Sportiva Sturla. Quest’ultima in semifinale aveva eliminato i Piedineri. A completare la graduatoria delle migliori, il settimo posto della Sestri Mare e Sport ed il settimo della Rari Nantes Arenzano Medusa, che nella semifinale per il 5°/8° posto si era arresa alla Lokomotiv.

Di seguito i tabellini delle due finali.

3º/4º posto

NoctisNantes Aquarium – Piedineri Savona 11-7

(Parziali: 2-1, 2-2, 5-1, 2-3)

NoctisNantes Aquarium: Diotalevi, D’Arrigo 2, Canepa, Librio 3, Ciappina 1, Cucchia, Calcagno, M. Rastrelli, Cresto 3, Musetti, Burlando, Bascaran, Busolli 2. All. Maggiora Nenci.

Piedineri Savona: Brunetto, Chirone, L. La Cava 1, Maglio, Gandini 1, Peri, A. La Cava, Moroni 4, Bugna, Galuppo 1, Bellugi, Galleano. All. L. La Cava.

Arbitri: Cavallini e Gorrino.

Note. Usciti per limite falli: nessuno.

5º/6º posto:

Camogli Camonaco – Lokomotiv Savona 11-7

(Parziali: 4-3, 3-0, 1-4, 3-0)

Camogli Camonaco: Guidi, Bozzo, Traverso 2, Reali 1, Rastrelli A. 2, Jerebic, Rainero 2, Balestra 1, Malcontenti, Poggi 1, Garau, Magalotti, Revello 2. All. Rossi.

Lokomotiv Savona: Ferrentino, Angeleri, Torrente 2, Minuto 1, Bova 1, De Fazio 1, Rossi, Duro 2. All. Manzato.

Arbitri: Gorrino e Casazza.

Note. Usciti per limite falli: nessuno.