Pallacanestro Alassio, ottimo secondo posto in Coppa Liguria

Alassio. L’Under 16 della Pallacanestro Alassio, dopo un finale di stagione in crescendo, si arrende al fortissimo Blu Sea Basket Lavagna anche in gara 2 e ottiene un ottimo secondo posto in Coppa Liguria.

Dopo che nel girone di qualificazione i gialloblù hanno superato nell’ordine Varazze, Busalla, My Basket Genova, Maremola e Olimpia Taggia, di fronte, nella finale, hanno trovato il Lavagna, squadra molto forte che durante la stagione ha disputato il campionato di Eccellenza in Piemonte.

Sia in gara 1 che in gara 2 gli alassini hanno potuto ben poco ma è da rimarcare il fatto che sono sempre stati in partita nonostante il risultato abbia sempre sorriso agli avversari: 49-71 e 67-59.

“Ai ragazzi -. dicono i dirigenti alassini – va un grandissimo applauso perché hanno fatto una stagione in crescendo con progressi importanti. Il secondo posto in Coppa è il giusto coronamento di un’ottima stagione che deve essere vista come punto di partenza per migliorare anche nei prossimi anni e arrivare a formare una bella prima squadra con tutti giocatori ‘made in Pallacanestro Alassio’. La stagione non finisce qui ma proseguirà con gli individuali estivi e chiunque volesse aggiungersi al gruppo sarà sicuramente il benvenuto”.

Ricordiamo i protagonisti della stagione Under 16: il capitano Donadio, Noumeri, Dorindo, Lila, Manfredi, Bertola, Leuzzi, Marzo, Garzoglio, Taccone, Venturini, Massa, Fousfos con l’apporto dei 2004 Mola, Iaria, Giribaldi e Arrighetti.