Oggi Zerocalcare incontra Savona

Michele Rech, in arte (Z)ZeroCalcare, sarà ospite di Comics Corner Fumetteria Savona alle Officine Solimano, Consorzio Associazioni aderenti ARCI Savona, in Piazza Pippo Rebagliati

DALLE 10 ALLE 13 daremo i numeri per la fila in negozio – via verzellino 33 rosso

DALLE 13:30 ALLE 20:30 firmacopie alle Officine Solimano.

Potete portarvi anche i libri da casa e non c’è obbligo d’acquisto in libreria.

Ogni lettore con il numerino avrà diritto a un disegno e, se avrà più libri, a dediche veloci fino a un massimo di tre.

Per i disegni vi chiediamo di attenervi ai soggetti classici (Zerocalcare da adulto, adolescente o bambino, su madre, l’armadillo grande o baby, Secco, Cinghiale, la combattente curda e altri classici)

La fine dell’evento è tassativamente alle 20:30, faremo in modo di accontentare tutti!