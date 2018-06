Oggi e domani al NuovoFilmstudio di Savona: I segreti di Wind River

I segreti di Wind River (Wind River)

di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal – USA 2017, 111’

mar 19 giugno (15.30 – 21.15)

mer 20 giugno (17.30 – 20.30)

Premio miglior regia nella sezione “Un certain regard” a Cannes 2017

Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, isolata nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, l’uomo trova il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine. Fortemente legato alla comunità indiana e mosso da un passato personale misterioso, Cory è l’uomo giusto per aiutarla nella pericolosa caccia all’assassino…

Con “Sicario” e “Hell or high water”, di cui Taylor Sheridan ha firmato le sceneggiature ma lasciato la regia a terzi, “I segreti di Wind River” forma una trilogia ideale nei territori di frontiera. Sheridan trasloca in Wyoming e realizza un film solenne ispirato ai problemi endemici che avvelenano le comunità indiane. Un mondo senza concessioni, dove l’uomo è lupo per l’uomo. Una riserva di indiani e di bianchi, avversari ieri e compagni oggi per non sentirsi abbandonati. Fedele agli script precedenti, Taylor Sheridan cortocircuita thriller classico e western contemporaneo, prediligendo una drammaturgia laconica che si prende il suo tempo e lascia che lo spettatore faccia il suo lavoro. L’intrigo è semplice, il suo fluire lineare, lo scioglimento dell’enigma la sola concessione alla singolarità. Ma in fondo il soggetto è un pretesto, più importante è la geografia nella quale si iscrive, un’America marginale dove la miseria non è eccezione ma regola. Jeremy Renner dona al suo cacciatore la fragilità di un uomo che ha conosciuto il dolore e ha deciso di conviverci; Elizabeth Olsen incarna la giovane agente federale la cui volontà di fare bene emerge a ogni piano. I loro personaggi, definiti soltanto dalle loro azioni, hanno la purezza e la densità della neve. Menzione doverosa per le musiche di Warren Ellis e Nick Cave.