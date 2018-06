Oggi e domani al NuovoFilmStudio di Savona: \"Pertini - Il combattente\"

Pertini – Il combattente

di Graziano Diana, Giancarlo De Cataldo – Italia 2018, 76’

mar 12 giugno (15.30 – 21.15)

mer 13 giugno (18.00)

Il film documento “Pertini – Il combattente” ripercorre le tappe più significative della vita del Presidente più amato dagli italiani. Uno spaccato di vita politica e personale raccontato con linguaggi diversi, dal documentario alla fiction, fino alla riflessione storica e pedagogica. Un ritratto ‘pop’ e mai convenzionale di un grande ‘combattente’ che ha attraversato il Novecento e le sue più laceranti contraddizioni: due guerre mondiali, il fascismo e l’antifascismo, il boom economico, il terrorismo e le nuove speranze sociali dei primi anni ’80.

Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, il film, con uno stile disinvolto e divulgativo, racconta senza retorica un uomo che la retorica l’ha sempre voluta evitare e anzi ha saputo costruire la sua immensa popolarità proprio grazie a questo rifiuto. Materiali di repertorio, interviste, ricostruzioni, anche animazioni della “graphic novel” firmate da Manuelle Mureddu, e soprattutto tante testimonianze: da Dino Zoff a Giorgio Napolitano, da Paolo Mieli a Ricky Tognazzi. De Cataldo come ironico narratore presente in scena, accompagna lo spettatore lungo un percorso che racconta la storia di un uomo che ha attraversato quasi un secolo, andando a visitare di persona i luoghi più significativi della sua vita: dalla nativa Stella al porto di Savona protagonista della celebre fuga di Pertini e Turati (insieme a Ferruccio Parri e Carlo Rosselli) in Corsica; dall’Isola di Santo Stefano con la sua famigerata prigione alla Milano tumultuosa post-Liberazione. Dai fasti del Quirinale a quelli del cinema Adriano dove il Pertini partigiano progettava una sanguinosa strage degna di “Inglourious basterds”. Un grande combattente, appunto, che non ha mai smesso di esserlo.