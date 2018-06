Oggi ad Albenga inaugurazione giardino Arci \"Messico&Nuvole\"

DOMENICA 3 GIUGNO // dalle 18.30

———————————————————-

Finalmente il circolo apre le porte del suo giardino, per la prima volta con un live serale…una serata in relax con un dj set ed una jam session in acustica, per prendere le misure con il palco esterno, cercando di continuare il percorso di buona musica e buon cibo intrapreso nei mesi invernali.

h18.30: apertura, buffet di benvenuto con dj set from War Banana Foundation

h20.30 accensione griglie e jam session in acustica by “local heroes” Aliano de Franceschi,

La serata si svolgerà in esterna, il live terminerà entro la mezzanotte…birrette e drink continuano ad oltranza…per tutta la serata sarà attiva una “drink&beer” station con la possibilità di gustare gli stuzzichini del buffet o la selezione di carni a prezzo popolare che sarano buttate sula griglia !!!!

VIENI IN GIARDINO e SUPPORTA !!!

—————————————————

INGRESSO LIBERO CON TESSERA ARCI

Circolo ARCi Messico & Nuvole

Via Piave, 120 Albenga (SV)