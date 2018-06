Savona. Tante novità stanno investendo il prestigioso Museo della Ceramica, a Palazzo Gavotti: la tradizione artistica e artigianale locale sposerà l’arte contemporanea internazionale e ci sarà spazio anche per la musica, l’innovazione tecnologica e la ricerca. Questa la “road map” tracciata dalla direttrice Tiziana Casapietra e dal vicepresidente della relativa fondazione Luca Barbero.

Il progetto di riallestimento apporta una visione crossdisciplinare del patrimonio ceramico inteso come ponte in grado di coniugare la storia con la modernità. Ciò prevede la valorizzazione delle collezioni con il riordino delle raccolte storiche in previsione del nuovo ingresso al Museo da via Aonzo e l’inserimento di opere di artisti contemporanei locali e non solo.

“La nostra idea è di far diventare dinamico il museo così com’è la stessa storia dell’arte ceramica, che si è sempre adattata a tutte le epoche e correnti – spiega Casapietra – Nei quattro piani di visita sono esposte oltre mille opere che documentano la secolare tradizione ceramica di Savona e delle Albisole, caratterizzata da una grande apertura delle manifatture verso altre culture, dalla contaminazione degli stili e dalla sperimentazione. Il museo che immaginiamo è un organismo vivo e vivace che segue l’evoluzione del tempo”.

L’inserimento delle opere contemporanee verrà attuato, quando possibile, coinvolgendo direttamente gli autori. Tra quelle già in esposizione è di particolare valore la “Ceramica per l’Antropocene”, la cui genesi è frutto insieme dell’abilità della mano umana di Francesca Perona e della precisione di un braccio robotico.

Oltre al lavoro con gli artisti sono in fase di attuazione varie collaborazioni, come quella con Tpl Linea, che darà accesso gratuito agli abbonati del trasporto pubblico al sabato mattina. Il Progetto Giovani proporrà ai ragazzi fino a 18 anni di produrre tramite social un elaborato ispirato alle collezioni del museo: quello del primo classificato verrà esposto per un mese nel museo, gli altri potranno vedere le loro opere sul sito web. Un altro progetto, “Comprendere l’arte passeggiando con il direttore”, consisterà in visite serali ogni venerdì d’estate dalle 20:30 alle 22 insieme alla direttrice Tiziana Casapietra.

Infine i vertici del museo promuoveranno le collezioni all’estero, in particolare in Cina grazie al “gemellaggio” con la città di Guangzhou, e si avvaloreranno del contributo dell’architetto Nicolò Casiddu per la realizzazione di un sistema di visita virtuale tramite visori ottici.