Nuoto per salvamento, Robin Pregliasco primeggia a Riccione: due volte campione italiano

Millesimo. Lo Sporting Club Millesimo torna dai campionati italiani di nuoto per salvamento in gare oceaniche di Riccione con un bottino di due medaglie d’oro ed altri ottimi piazzamenti.

Robin Pregliasco, classe 2001, si è laureato campione italiano nella gara Sprint, una corsa di 90 metri sulla sabbia, che lo ha visto trionfare nella categoria Juniores. Il primo gradino del podio gli ha regalato anche il pass per una speciale finale, Youth, riservata ai migliori atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti e Juniores, che lo ha visto affermarsi per la seconda volta consecutiva.

Lo stesso Pregliasco si è quindi classificato quinto nella gara Bandierine sulla sabbia, dove la sorella, Nikki Pregliasco, classe 2007, si è piazzata al tredicesimo posto, arrivando poi decima nel percorso di nuoto nel Frangente.

Nelle varie prove tutti i ragazzi del club si sono distinti: Valentina Tarditi, Valentina Del Corpo, Emilia Genovese, Marta Marchiori, Gabriele Raffo, Alessia Cascio, Claudia Bagnasco, Irene Buland, Giulia Zemma, Amy Pregliasco, Emanuela Giribone e Loredana Bertuzzo.

Grande soddisfazione per l’allenatrice del settore salvamento dello Sporting Club, Noelia De Luca: “Sono orgogliosa dei miei ragazzi”.

La società millesimese nell’ultimo anno si è inoltre affiliata alla Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), partecipando a numerosi trofei e prove valevoli per il campionato regionale di nuoto con gli atleti Lorenzo Colombo (2004) e Federico Patrone (1998).

Entrambi gli atleti hanno fatto incetta di medaglie d’oro, affermandosi nei 25 metri a stile libero, delfino e rana. Colombo e Patrone sono allenati dal tecnico Lorenza Ruffino, vicepresidente della società, che commenta così: “È grande l’emozione e la soddisfazione che provo ad allenare Federico e Lorenzo, sono due atleti con la A maiuscola, ed è grazie al loro impegno che siamo in grado di ottenere questi splendidi risultati”.

La stessa Ruffino lo scorso sabato si è tuffata nelle acque di Sestri Levante per partecipare alla 43ª edizione della gara in mare Cavi-Sestri, nuotando per 1,5 chilometri con gli “swimmers” di mezza Italia.

Nella foto in alto: sul gradino più alto del podio Robin Pregliasco. Nella foto sotto: Federico Patrone e Lorenzo Colombo.