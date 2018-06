Noli, minoranza all’attacco: “Lasciare lavorare gli operatori turistici, stop alla tassa di soggiorno”

Noli. L’effetto boomerang sulla tassa di soggiorno arriva anche a Noli dove la minoranza, vista della stagione estiva, luglio e agosto, chiede la sospensione dell’imposta e il gruppo “Semplicemente Noli” fa un appello al sindaco Giuseppe Niccoli.

“La stagione è cominciata e chi opera nel settore turismo, fonte primaria di lavoro e reddito nolese, chiede solo di lavorare e di potersi concentrare sulla propria attività. Sa che l’estate turistica è ormai breve e che i mesi “fermi” sono invece tanti. Chiediamo pubblicamente a questa amministrazione che non si ecceda con ossessive e magari non giustificate restrizioni ma, soprattutto, con esasperanti verifiche e pignolerie varie” afferma l’opposizione nolese.

“Un regolamento delle esternalità c’è, noi come minoranza lo abbiamo aspramente osteggiato perché lo riteniamo triste e vessatorio ma c’è e la maggioranza lo ha fortemente voluto e scritto a sua immagine”.

“Quindi un regolamento, visto che c’è, deve rimanere tale e non diventare un “gusto” di qualcuno pertanto interpretabile e suscettibile di personalissime opinioni magari anche espresse al limite dell’autoritarismo”.

“Sia chiaro non chiediamo né di tollerare né tantomeno di transigere ma molto più semplicemente di rispettare il regolamento attualmente in vigore e soprattutto, e qui ci sarebbe il salto di qualità che un amministrazione dovrebbe, secondo noi, fare; “essere accanto” a tutti gli operatori del settore Turismo che operano nel nostro Comune”.

“Così come nostro diritto/dovere di minoranza seguiremo con attenzione gli sviluppi di alcune “imbarazzanti” situazioni che si sono ultimamente create fra amministratori e operatori del settore e ,per quanto possibile, ci mettiamo a disposizione di questi ultimi per qualsivoglia esigenza e/o supporto di tipo normativo, amministrativo, burocratico e quant’altro” conclude il gruppo Semplicemente Noli.