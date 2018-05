Noli, caduta di massi sulla carreggiata: Aurelia chiusa al traffico

Noli. Una frana ha interessato la zona di Capo Noli, al chilometro 591+100, una manciata di minuti prima di mezzanotte. La rete di contenimento a lato della strada non ha retto e massi e detriti si sono riversati sulla carreggiata rendendo impossibile il passaggio.

Sul posto, tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Savona e del personale di Anas. È stata contattata una ditta specializzata che, proprio in questi minuti, sta lavorando per rimettere in sesto la rete. E la speranza è che la strada possa essere riaperta a breve, già nelle prossime ore.

Fortunatamente nessun veicolo stava transitando quando si è verificata la caduta dei massi, ma numerosi automobilisti sono stati costretti a fare retromarcia e, in diversi casi, a doversi servire dell’autostrada per “aggirare” l’ostacolo.

Aggiornamenti in corso