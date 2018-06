Noli. Farà tappa a Noli giovedì 28 giugno il tour “Spiagge Plastic Free” del WWF Italia. Si tratta di un viaggio lungo le coste dell’intera penisola, per liberare le spiagge dalle plastiche abbandonate, e che a Noli comprenderà anche la pulizia dei fondali di Capo Noli, a cura del Centro diving Divenjoy.

Sulle spiagge di Capo Noli, invece, ci saranno i volontari chiamati a raccolta dalla Polisportiva Nolese Outdoor che raggiungeranno, con vari mezzi (dal SUP, alla barca, alla bicicletta) anche tutte le spiaggette del Capo.

“C’è da dire che Noli non è nuova a simili iniziative di contrasto alla plastica in mare e che ancora una volta conferma la sua vocazione marinara e la sua posizione antesignana nella lotta alla plastica, iniziata lo scorso anno con il Green Surf Festival che – in un mix tra sport e cultura ambientale – ha portato nell’antica Repubblica Marinara atleti ed esperti provenienti da tutti i Continenti, e proseguita quest’anno con i Green Kids Days, due giorni che hanno impegnato i bambini nella costruzione di un’onda fatta di bottiglie di plastica di recupero. E sarà proprio in prossimità dell’onda di plastica, allestita sulla spiaggia dei pescatori, che tutti i volontari, anche i singoli che vorranno dare il proprio contributo senza spostarsi dalle spiagge in centro paese, deporranno i propri sacchi di rifiuti” spiegano gli organizzatori.

Il Wwf, che ha avviato sul proprio sito anche una petizione “Salva il mare dalla plastica”, sottolinea come circa il 70/80% dei rifiuto marini siano fatti di plastica e ricorda che la maggior parte delle plastiche non si biodegrada, ma che tutta quella dispersa in natura vi resterà per centinaia o migliaia di anni.