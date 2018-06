Nel week-end al NuovoFilmstudio di Savona: La terra dell’abbastanza

La terra dell’abbastanza

di Damiano e Fabio D’innocenzo, con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Luca Zingaretti – Italia 2018, 96’

sab 16 giugno (17.30 – 20.30 – 22.30)

dom 17 giugno (15.30 – 17.30 – 20.30 – 22.30)

lun 18 giugno (15.30 – 20.30)

Cresciuti nella periferia romana, Mirko e Manolo sono amici fin dalle elementari. Una sera investono un uomo per sbaglio, e questo incidente costituisce una svolta: è infatti un pentito della piccola famiglia dei Pantano, malavitosi della zona, e doveva essere fatto fuori. A questo punto i due ragazzi possono entrare nel clan, pensando di aver trovato un lasciapassare per il Paradiso…

“La terra dell’abbastanza” ha i contorni grigi di Ponte di Nona, subito fuori dal Grande Raccordo Anulare, esterno e interno della capitale italiana; in quegli spazi liminari, considerati parte della città solo per pura ricerca statistica, ma abbandonati a loro stessi, luogo di confine dove impera la legge del più forte. E’ qui che nasce e si sviluppa l’esordio cinematografico dei giovani gemelli D’Innocenzo: non-luogo magico-disperato soffocato nella sua apparente vacuità. Il cadavere che i due ragazzi si lasciano sul terreno potrebbe suggerire una riflessione sul senso di colpa. Tema certamente presente, ma non solo, dal momento che il mondo malavitoso e squallido, nel quale i due agiscono privi di una reale volontà li rende dei meri esecutori; dei sicari di un sistema criminale che è l’unico sopravvissuto in un substrato urbano scarnificato da una politica totalmente evaporata. Non c’è dunque una possibile terra di mezzo – la periferia ritratta appare dolente, dimessa, già morta – la morte sociale può essere ben più tragica della dipartita fisica. Ne deriva un umanesimo di fondo che rende quest’opera prima ben più rilevante di quanto si possa immaginare. Emerge un’idea ben chiara di regia capace di armonizzare ambiente e personaggi, con la cinepresa che non si allontana mai dai volti dei suoi giovanissimi e ottimi protagonisti: Andrea Carpenzano e Francesco Bruni.