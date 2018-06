Andora. Cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu questa mattina al Porto di Andora che conquista il riconoscimento, ininterrottamente dal 1987. Il vessillo è stato consegnato dal dottor Franz Savastano, Presidente della FEE Liguria insieme ai referenti FEE Albina Nocca e Marina Dri, al sindaco di Andora Mauro Demichelis, al Presidente dell’A.M.A. Avvocato Francesco Bruno e al Direttore del Porto dottor Eugenio Ghiglione.

Alla cerimonia hanno partecipato il maggiore Massimo Ferrari, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Andora Giorgio Santopoli, il Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano, Erik Morzenti, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Albenga, Angela Crisci, il Comandante della Polizia Locale di Andora, Ingegner Paolo Ferrari, l’ex sindaco di Andora Pierluigi Pesenti, Massimo Galleano Presidente dei Bagni Marini di Andora e i rappresentanti del Circolo Nautico di Andora, della Lega Navale, dell’Associazione Andora Match Race.

“La Bandiera Blu è un simbolo di rispetto del mare per eccellenza, ma in questi ultimi anni ci siamo impegnati per implementare e modernizzare le procedure quotidiane a servizio dei diportisti e a tutela dell’ambiente – spiega l’avvocato Francesco Bruno, Presidente dell’A.M.A., la società multiservizi del Comune di Andora -. Inoltre l’A.M.A. ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 che ci impegna dare i nostri servizi con precise procedure e a promuovere comportamenti virtuosi fra tutti coloro che entrano in contatto con la realtà del porto e delle strutture che gestiamo”.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha ringraziato gli operatori dell’A.M.A. che con il loro lavoro hanno saputo mantenere negli anni il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.